Valley boys and Lanett girls featured in latest ASWA basketball rankings Published 6:00 am Thursday, January 19, 2023

The Valley Rams moved up from tenth in 5A to eighth while the Lanett girls remain at fourth in 2A. The full rankings are listed below. These are rankings as of Jan. 17.

GIRLS

CLASS 7A

Hoover (24-1) Sparkman (17-7) Bob Jones (23-2) Vestavia Hills (22-2) Hewitt-Trussville (19-6) Davidson (18-4) Foley (18-5) Central-Phenix City (12-8) Chelsea (18-6) Huntsville (14-9)

Others nominated: Daphne (14-10), Prattville (15-3), Thompson (15-8).

CLASS 6A

Hazel Green (23-0) Mortimer Jordan (16-6) Hillcrest-Tuscaloosa (17-5) McGill-Toolen (21-5) Carver-Montgomery (18-2) Huffman (20-3) Gadsden City (15-7) Oxford (12-10) Mountain Brook (13-7) Hartselle (18-6)

Others nominated: Blount (16-6), Clay-Chalkville (15-6), Minor (16-6), Parker (16-4), Pell City (18-7), Shades Valley (11-4).

CLASS 5A

Guntersville (21-4) Eufaula (17-1) Jasper (21-2) Pleasant Grove (17-4) Ramsay (13-6) Southside-Gadsden (16-5) Wenonah (15-5) Sardis (20-4) Arab (14-7) Marbury (14-3)

Others nominated: Carroll (15-5), Charles Henderson (8-8), East Limestone (14-7), Headland (13-5), Holtville (19-3), Madison Academy (15-8), Scottsboro (13-8), Williamson (11-6).

CLASS 4A

Good Hope (24-0) Deshler (19-4) Prattville Christian (19-2) Jackson (20-4) New Hope (14-4) St. John Paul II (17-5) T.R. Miller (10-1) UMS-Wright (21-5) Geneva (19-3) Hale Co. (15-7)

Others nominated: Anniston (13-9), Cherokee Co. (15-5), Dora (16-5), Hamilton (17-4), Montgomery Catholic (17-7), Priceville (12-6), Rogers (14-9).

CLASS 3A

Trinity (19-2) Susan Moore (18-3) Plainview (19-3) Southside-Selma (15-3) St. James (16-6) Lauderdale Co. (13-8) Clements (17-3) Ohatchee (17-3) Sylvania (14-5) Childersburg (14-4)

Others nominated: Glencoe (14-6), Midfield (9-10), Pike Co. (13-8).

CLASS 2A

Cold Springs (20-1) Mars Hill Bible (14-3) Sulligent (19-1) Lanett (10-2) Ider (15-7) Luverne (21-0) Geneva Co. (17-4) Pisgah (11-5) Francis Marion (18-1) Decatur Heritage (17-5)

Others nominated: Abbeville (14-6), Collinsville (9-6), Cottonwood (10-5), G.W. Long (15-5), Hatton (14-5), J.U. Blacksher (14-3), Lexington (13-7), North Sand Mountain (16-7), Ranburne (17-5), Sand Rock (12-10), Samson (13-5), Washington Co. (14-3).

CLASS 1A

Spring Garden (23-0) Skyline (18-4) Marion Co. (10-11) Loachapoka (13-9) A.L. Johnson (15-4) University Charter (12-3) Brilliant (14-6) Elba (14-5) Addison (15-8) Cedar Bluff (11-7)

Others nominated: Belgreen (15-7), Red Level (8-3), Woodville (15-8).

AISA

Edgewood Academy (18-0) Sparta Academy (20-1) Lowndes Academy (10-5) Glenwood (15-6) Fort Dale Academy (8-4) Clarke Prep (16-2) Lakeside (8-9) Lee-Scott (NA) Morgan Academy (10-5) Southern Academy (NA)

Others nominated: Abbeville Christian (9-9), Hooper Academy (10-8), Jackson Academy (6-3).

BOYS

CLASS 7A

Hoover (22-2) Vestavia Hills (18-4) Baker (17-5) Spain Park (19-3) Huntsville (16-7) Fairhope (22-1) Grissom (19-6) Sparkman (18-6) Tuscaloosa Co. (20-3) Jeff Davis (21-4)

Others nominated: Auburn (19-2), Austin (12-9), Chelsea (14-9), Dothan (18-3), Enterprise (9-7), Hewitt-Trussville (16-8), Mary Montgomery (11-6), Oak Mountain (17-7).

CLASS 6A

Pinson Valley (19-0) Mountain Brook (15-6) McGill-Toolen (18-6) Buckhorn (15-7) Athens (14-2) Homewood (15-9) Muscle Shoals (14-4) Cullman (18-4) Hillcrest-Tuscaloosa (14-6) Huffman (15-8)

Others nominated: Blount (15-6), Central-Tuscaloosa (12-10), Clay-Chalkville (11-10), Hartselle (10-10), Helena (15-8), McAdory (13-9), Northridge (13-11), Paul Bryant (14-8), Pelham (15-7), Pike Road (15-7), Sidney Lanier (13-8), Wetumpka (13-6).

CLASS 5A

Ramsay (15-6) Wenonah (14-8) Fairfield (18-7) Scottsboro (15-7) Guntersville (16-5) John Carroll (16-4) Charles Henderson (13-5) Valley (19-0) Jasper (14-5) Carroll-Ozark (18-5)

Others nominated: Alexandria (11-7), Brewbaker Tech (8-11), Douglas (18-4), Faith-Mobile (13-9), Headland (17-6), LeFlore (14-5), St. Paul’s (13-8).

CLASS 4A

Westminster-Huntsville (19-3) Jacksonville (16-4) Anniston (13-7) Good Hope (17-6) West Morgan (14-5) Deshler (17-3) Haleyville (11-11) New Hope (14-5) Cordova (14-5) Montevallo (14-6)

Others nominated: Bibb Co. (10-8), Catholic-Montgomery (10-5), Cherokee Co. (9-8), Corner (16-5), DAR (16-6), Escambia Co. (12-6), Hanceville (17-5), Handley (11-6), Holt (13-8), Jackson (19-3), Prattville Christian (11-10), Priceville (9-8), UMS-Wright (14-10), Wilcox Central (9-2).

CLASS 3A

Plainview (19-4) Cottage Hill (17-2) Midfield (14-5) Houston Academy (21-2) Sumter Central (14-4) Piedmont (15-3) Hokes Bluff (15-4) Lauderdale Co. (15-6) Hillcrest-Evergreen (12-3) Carbon Hill (17-5)

Others nominated: Geraldine (13-8), Montgomery Academy (10-8), Opp (10-7), St. James (8-5), Trinity (14-6), Westbrook Christian (15-4).

CLASS 2A

Mars Hill Bible (15-5) Holly Pond (19-4) Barbour Co. (13-3) North Sand Mountain (17-4) Decatur Heritage (11-9) Tanner (14-4) Hatton (15-4) Ariton (13-4) Sulligent (16-5) Aliceville (14-0)

Others nominated: Abbeville (13-7), Collinsville (11-9), Fyffe (12-10), Red Bay (15-5), Sand Rock (14-7), Tuscaloosa Academy (12-6), Vincent (14-4), Whitesburg Christian (15-6).

CLASS 1A

Covenant Christian (17-3) Autaugaville (10-6) Oakwood Academy (13-5) Brantley (12-2) Spring Garden (12-6) Georgiana (10-6) Red Level (11-3) Skyline (16-6) Florala (13-5) Cedar Bluff (11-7)

Others nominated: Calhoun (7-12), Donoho (11-8), Faith-Anniston (15-7), Leroy (7-4), McIntosh (12-6), Meek (15-7).

AISA

Lee-Scott (20-1) Heritage Christian (20-1) Edgewood (15-3) Glenwood (15-7) Macon-East (16-4) Lowndes Academy (13-2) Abbeville Christian (12-6) Bessemer Academy (12-3) Morgan Academy (6-6) Snook (11-3)

Others nominated: None.